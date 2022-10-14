Гороскоп на 14 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 октября 2022 года рассказывает, что Ракам следует щедро принимать подарки вселенной, а Львам – контролировать эмоции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 октября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Верховная жрица"

Не осуждайте ни себя, ни других. В отношениях будьте прекрасны. В рабочих делах с благодарностью принимайте испытания.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Смерть"

Впереди – значительные изменения. Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. Относитесь к своим неудачам, как к возможностям учиться и развиваться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король жезлов"

Не разрешайте страхам сдерживать вас. В отношениях добавьте равновесия и гармонии. На работе прощайте себя и учитесь на ошибках.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Щедро принимайте подарки вселенной. В отношениях с заботой относитесь к своему телу. На работе научите других уважать ваши пределы.

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ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Контролируйте собственные действия, эмоции и состояние. В отношениях достигайте того, к чему вы стремитесь. В движении по карьерной лестнице наполните жизнь возможностями.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Звезда"

Отпустите прошлое и живите настоящим. Любите собственное тело и ухаживайте за ним. Для развития успокойте разум.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка мечей"

Спрячьте ваше сердце от других. В отношениях вы достойны любви, уважения и добра, но вам могут поступить больно. На работе наполните себя вдохновением, невзирая на вызовы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Победа близка. Не пытайтесь отвечать ожиданиям других отношений. Будьте благодарны за все, что имеете в карьере.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Будьте прекрасны во всех сферах жизни. Не осуждайте других. Любите свои удачи на работе.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж мечей"

Дело улучшается. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. А на работе стабильно двигайтесь к успеху.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка кубков"

Ваша жизнь наполнена безграничными возможностями для успеха и счастья. Любите свою внешность, ухаживайте за собой. Добивайтесь своих мечтаний.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Месяц"

Контролируйте собственное состояние. В отношениях учитесь на собственных ошибках. Находитесь в гармонии с собственной работой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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