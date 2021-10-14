Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро открывают перед нами наше будущее.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 октября 2021 рассказывает, что Овнам стоит уравновесить тело и ум, а Близнецам — понять, что они хотят.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Маг"

Уравновесит ваши чувства и разум. В отношениях ищите баланс. На работе уверенно продвигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет трудно, но вы справитесь. В любви вас могут обидеть. На работе защищайте свои позиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Умеренность"

НЕ мутят воду. В отношениях поймите, что вы хотите. В движении по карьерной лестнице сначала успокойтесь, а потом — действуйте.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего успеха. В любви позвольте немного слабости. На работе завоевывайте новые вершины.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка мечей"

В отношениях вам могут разбить сердце. Проверьте отношения на наличие третьего. На работе остерегайтесь врагов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви появятся страхи. А на работе придется столкнуться лицом к лицу с комплексами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела идут лучше, чем вы думаете. В любви наслаждайтесь счастьем. На работе работайте достойно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Император"

Вы сейчас очень сильны. Проявите эту силу в отношениях. На работе добавьте профессионализма.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король жезлов"

Надо действовать. В отношениях добавьте драйва. А на работе — большей активности.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. На работе добавьте активные усилия. Над отношениями тоже нужно работать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева кубков"

Следует овладеть собственные эмоции. В отношениях попробуйте расслабиться. На работе сделайте усилие над собой.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка жезлов"

Сейчас вы берете на себя больше, чем можете справиться. В любви будет трудно. На работе не берите дополнительных задач.

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