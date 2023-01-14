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Гороскоп на 14 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1128
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 14 января 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро дают больше понять о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 января 2023 г. рассказывает, что Овнов наполнят силы, а Ракам следует достойно работать.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 января 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Силы наполняют вас. В отношениях пора расцветать. Попытайтесь наслаждаться выходными, забыв о работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В любви не следует делать больно своему партнеру или партнерше. В рабочих делах вам хватает энтузиазма.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите награду за работу. В любви надейтесь на большее. На работе вы можете попросить премию.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях попытайтесь решать ваши проблемы вместе. На работе продолжайте действовать в том же духе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Эта карта считается лучшей среди карт Таро. В любви наслаждайтесь тем, что у вас есть. Попытайтесь достичь новых высот на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонии. В отношениях вы получите невероятное удовольствие. На работе следует найти единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева жезлов"

Используйте свой разум как оружие. В отношениях может быть больно. А на работе будут озвучивать старые образы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж мечей"

Действуйте активно. В отношениях будут возникать конфликты. На работе ждите новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Ожидайте новых испытаний. В отношениях начните экономить. На работе ищите новые финансовые начинания.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем сразу. В сосунках вдумчиво выбирайте что-нибудь одно. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет найти хороших коллег.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях ищите покоя. На работе отправляйтесь в отпуск.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
1128
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