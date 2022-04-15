Гороскоп на 15 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 15 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше чувствовать вселенную.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 апреля 2022 г. рассказывает, что Овнам не стоит бояться, а Ракам следует добавить эмоций.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 апреля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе начните работу над новым проектом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева жезлов"

Добавьте страсти. Окунитесь в секс по полной. В движении по карьерной лестнице даже не думайте останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые достижения. В любви проявите самые лучшие черты характера. На работе действуйте активнее.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева кубков"

Добавьте эмоции. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе следует прислушиваться к голосу сердца.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас будут ждать разочарование. В любви возможны потери. На работе остерегайтесь проблем.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Звезда"

Ситуация улучшается. Ваши любовные мучения завершаются. В работе проявите свой профессионализм.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Ищите новые возможности. В отношениях начните доверять друг другу. Действуйте активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Сконцентрируйтесь на своих желаниях. В любви стремитесь к большему. Ищите новые способы заработка.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Солнце"

Все просто здорово. В любви все будет хорошо. В движении по карьерной лестнице выбирайте большую цель.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет тяжело. В отношениях не зацикливайтесь на быту. На работе ждите новых вызовов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вместе к победе. В отношениях не стоит останавливаться. На работе смело отправляйтесь к победе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В любви будет больно. На работе ждите новых испытаний.

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