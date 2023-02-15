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Гороскоп на 15 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 15 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро дают больше возможностей для развития.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 февраля 2023 года рассказывает, что Близнецам будет помогать судьба, а Ракам следует быть внимательными.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 февраля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Вас ожидают значительные достижения. В отношениях сконцентрируйтесь на выбранной цели. А на работе смело отправляйтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего успеха. В любви отважьтесь на слабость. В рабочих делах найдите надежных союзников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Солнце"

Вам помогает судьба. Уверенно двигайтесь вперед. В рабочих вызовах не бойтесь ставить амбициозные цели.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Внимательно смотрите вокруг. В отношениях проверьте, не предадут ли вас. В движении по карьерной лестнице стоит сделать перерыв.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка жезлов"

Вы часто сами себе создаете проблемы. У любви могут возникнуть проблемы. На работе остерегайтесь врагов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите огонь. Действуйте более активно в отношениях. Добавьте пристрастия к решению рабочих вопросов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно, но вы справитесь. В любви вам могут поранить сердце. Избегайте вызовов на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Впереди новые возможности: воспользуйтесь сейчас в любви и для решения проблемных ситуаций на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесо удачи"

Все течет, все меняется. В любви ждите перемен. Решитесь на что-нибудь новое на работе.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Все будет хорошо. В отношениях действуйте активнее. На работе ожидайте награды или премии.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Смело двигайтесь вперед. В любви отправляйтесь в романтическое путешествие. На работе возможны разъезды.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка мечей"

Будьте осторожны. В отношениях возможны новые вызовы. На работе избегайте проблем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
217
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