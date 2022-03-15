Гороскоп на 15 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 15 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше о своей судьбе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 марта 2022 года рассказывает, что Близнецам нужно стремиться к большему, а Ракам нужно помогать в отношениях друг с другом.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

Наслаждайтесь гармонией. В отношениях все будет отличным. На работе старайтесь большего.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

Проявите интеллектуальную составляющую. В любви не делайте больно партнеру. Продемонстрируйте разум на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж мечей"

Старайтесь большего. В любви ждите новых вызовов. На работе придется защищать свой проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Ожидайте ограничений. В отношениях следует помогать друг другу. На работе – возможные проблемы.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка кубков"

Точно решите, что вы хотите. В любви не гонитесь за всеми целями сразу. А в движении по карьерной лестнице помните, что лучше "синица в руках".

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдыхать время от времени. В отношениях лучше взять паузу. А на работе следует запланировать отпуск.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви двигайтесь вместе к общей цели. Действуйте более активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В отношениях проявите характер. А на работе – профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для заключения сделок. В отношениях пора выйти на новый уровень. На работе поразмышляйте над новым проектом.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка кубков"

Проявите душевное тепло. В любви задумайтесь над дружбой. На работе ищите единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка кубков"

ТСН.ua

Все складывается отлично. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе найдите верных и искренних коллег.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Влюбленные"

Двигайтесь друг друга. В любви стремитесь к лучшему. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

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