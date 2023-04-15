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Гороскоп на 15 мая 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
297
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 15 мая 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 мая 2023 года рассказывает, что у Овнов впереди новые открытия, а у Близнецов осталось мало любви.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди – новые открытия. Доверяйте партнеру. Ищите единомышленников на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свое мастерство в землю. В отношениях ищите сопротивления. Не скучайте по делам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка кубков"

Соберитесь, у вас еще осталось немного сил. Любовь осталась на донышке. Задумайтесь о смене места работы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях будет мало эмоций, а в рабочих вопросах – мелочь средств.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Выбирайте вдумчиво. В любви нужна пауза. Поймите, что вас вдохновляет на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

Пора действовать. Добавьте жару в отношениях. В решении рабочих вопросов проявите инициативность.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Верховная жрица"

Пора проявить мудрость. В любви прислушивайтесь к интуиции. Доверяйте сердце в разработке карьеры.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Отшельник"

Уравновесьте эмоции. Действуйте осторожно в отношениях. Доверяйте себе на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – соблазны. В любви уместно им поддаться, а на работе лучше обходить.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вас ждут испытания. В отношениях лучше не провоцировать судьбу. Избегайте скандалов на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз кубков"

Вы наполнены любовью, покажите ее миру. В любви не сдерживайте себя. Слушайте голос сердца в движении по карьерной лестнице.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В любви опирайтесь на партнера. В работе покажите, что вы профессионал.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
297
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