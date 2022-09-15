Гороскоп на 15 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают уверенность в завтрашнем дне.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 сентября 2022 г. рассказывает, что Львам следует быть более мягкими с людьми, а Ракам могут сделать больно.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Нужно сконцентрироваться на работе. На ней следует достойно работать. В отношениях нужно выходить на новый уровень.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Колесница"
Пора двигаться вперед. В отношениях отправляйтесь на романтическое свидание. А на работе ждите командировки.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к интуиции. В отношениях слушайте голос сердца. На работе обратите внимание на подсказки судьбы.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. В отношениях вам могут поступить больно. На работе придется защищать свое.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Паж мечей"
Вы бываете достаточно жесткими с людьми. В любви старайтесь не обидеть партнера. На работе изо всех сил двигайтесь вперед.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Правосудие"
Ищите баланс. В отношениях сбалансируйте чувства и эмоции. На работе найдите золотую середину.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж пентаклей"
Пора продвигать выбранный проект. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. В движении по карьерной лестнице вас ожидают приключения.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не зацикливайтесь на быту. В отношениях следует двигаться друг к другу. На работе ждите испытаний.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка жезлов"
Придется бороться за свое. В отношениях продемонстрируйте силу. А на работе – профессионализм.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Придется затянуть пояса. В любви ждите испытаний. На работе ищите другой вариант развития.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы добились немало. Можете немного расслабиться в отношениях. На работе все складывается просто здорово.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В отношениях все может пойти кувырком. На работе действуйте активнее.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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