Гороскоп на 16–22 февраля: что карты Ленорман говорят о деньгах, работе и отношениях

Карты Ленорман на неделю с 16 по 22 февраля указывают на период практических шагов. Многие ситуации будут решаться из-за информации, договоренности и умения не торопиться. Это время, когда внимание к деталям поможет избежать ошибок и сохранить ресурсы.

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Всадник

Неделя новостей и движения вперед. Возможны предложения или информация, что ускорит дела.

Телец — Дерево

Период стабильности. Лучше не рисковать деньгами и беречь силы.

Близнецы — Птицы

Будет много разговоров и контактов. Важно не реагировать эмоционально.

Рак — Дом

Фокус на семье и личные вопросы. Бытовые дела потребуют внимания.

Лев — Солнце

Благоприятная неделя для инициатив. Усилия дадут результат.

Дева — Книга

Часть информации будет скрыта. Лучше не раскрывать все планы.

Весы — Сад

Полезные встречи и общение. Новые контакты могут оказаться важными.

Скорпион — Лиса

Следует проверять информацию и не доверять обещаниям без фактов.

Стрелец — Корабль

Мнения об изменениях, поездке или новом направлении в работе.

Козорог — Якорь

Стабильность по делам. Хорошее время закреплять результаты.

Водолей — Звезды

Неделя планирования будущего. Следует ставить долгосрочные цели.

Рыбы — Сердце

Эмоциональные темы и отношения выходят на первый план. Возможен важный разговор.

Период с 16 по 22 февраля станет временем решений и определения приоритетов. Больше пользы принесет внимательность к финансам, договоренностям и новостям.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.