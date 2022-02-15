Гороскоп на 16 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро – это способ получить подсказку от вселенной.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 февраля 2022 г. рассказывает, что Близнецам будет помогать судьба, а Ракам стоит быть внимательными.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 февраля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Вас ожидают значительные достижения. В отношениях сконцентрируйтесь на выбранной цели. А на работе смело отправляйтесь вперед.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь плодами своего успеха. В любви решитесь на слабость. В рабочих делах найдите надежных союзников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Солнце"
Вам помогает судьба. Уверенно двигайтесь вперед. В рабочих вызовах не бойтесь ставить амбициозные цели.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка мечей"
Внимательно смотрите вокруг. В отношениях проверьте, не предадут ли вас. В движении по карьерной лестнице следует сделать перерыв.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Десятка жезлов"
Вы часто сами себе создаете проблемы. У любви могут возникнуть проблемы. На работе остерегайтесь врагов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Король жезлов"
Проявите огонь. Действуйте более активно в отношениях. Добавьте пристрастия к решению рабочих вопросов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет больно, но вы справитесь. В любви вам могут поранить сердце. На работе избегайте вызовов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Впереди новые возможности: воспользуйтесь сейчас в любви и для решения проблемных ситуаций на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Колесо удачи"
Все течет, все меняется. В любви ждите перемен. Решитесь на что-нибудь новое на работе.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Все будет хорошо. В отношениях действуйте активнее. На работе ожидайте награды или премии.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Смело двигайтесь вперед. В любви отправляйтесь в романтическое путешествие. На работе возможны разъезды.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Семерка мечей"
Будьте осторожны. В отношениях возможны новые вызовы. На работе избегайте проблем.
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