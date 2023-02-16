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Гороскоп на 16 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1788
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 16 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро позволяют больше понять себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 февраля 2023 года рассказывает, что Овнам стоит делать свой выбор мудро, а Тельцам стоит задуматься о религии. 1

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 февраля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Правосудие"

Делайте свой выбор мудро. В отношениях учтите все моменты. А на работе ищите баланс.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день, чтобы задуматься о религии. В любви обретите веру в ваши отношения. В движении по карьерной лестнице найдите мудрого наставника.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка кубков"

Делайте паузы. В отношениях не отказывайтесь от того, что вам предлагают. На работе сделайте паузу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно экономить. В любви пройдите тест на финансовую способность. В решении рабочих вопросов ищите достойный вариант.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет больно. В отношениях вам могут разбить сердце. На работе остерегайтесь врагов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

Ищите умиротворение. В отношениях найдите золотую середину. А также отдохните сегодня от работы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева мечей"

Проявите интеллект. В любви не забывайте о вашем разуме. На работе следует добавить больше профессионализма.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви стремитесь достичь общей цели. В рабочих вопросах продемонстрируйте активность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе будьте осторожны.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на быту. В отношениях найдите цель для любви. На работе не устраивайте скандалы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Слушайте голос разума. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрой женщины. В движении по карьерной лестнице учитывайте финансы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Император"

Найдите точку опоры. Действуйте осторожно в отношениях. В рабочих вопросах проявите характер.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
1788
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