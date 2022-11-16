Гороскоп на 16 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро могут стать надежной опорой в сложные времена.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 ноября 2022 года рассказывает, что Овнам следует быть бережливыми, а Девам – наслаждаться счастьем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Не занимайтесь расточительством. В отношениях будьте бережливы. А на работе – осторожными.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ждут испытания. В отношениях вам могут поступить больно. На работе защищайте свое сердце.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Пора учиться чему-то новому. В отношениях опирайтесь на предыдущий опыт. Предложите на работу новое направление для развития.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не бойтесь говорить о своих желаниях. На работе действуйте решительно.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка кубков"

Начните наконец доверять друг другу. В любви двигайтесь навстречу своим чувствам. На работе найдите единомышленников.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь счастьем. В отношениях цените партнера или партнершу рядом с вами. На работе двигайтесь к успеху.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Вы достигли многого, поэтому продолжайте в этом же духе. На работе следует предложить что-нибудь рациональное. В отношениях научитесь доверять партнеру.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Отшельник"

Найдите свой внутренний дзен. В отношениях пора взять паузу. А на работе – отгул или отпуск.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Мир"

Ищите умиротворение. На работе следует замедлиться. А в отношениях – ускориться.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед и к новым победам. В отношениях попробуйте улучшить отношения с партнером или партнером. На работе найдите достойных партнеров.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Баланс – ключевое слово дня. В отношениях найдите точку опоры. А на работе прислушивайтесь к совету коллеги.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас может увлечь разочарование. В отношениях пора успокоиться. А на работе нужно принимать взвешенные решения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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