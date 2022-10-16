Гороскоп на 16 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что вы обречены на успех.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 ноября 2021 года рассказывает, что Рыбам придется защищать свои позиции, а Овнам – сложить все свои силы вместе.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Сложите все свои силы вместе. В отношениях не делайте больно партнеру или партнерше. А на работе быстро продвигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Башня"

Все может быть уничтожено до основания. В любви пора задуматься о запасном плане. На работе будет тяжело.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях найдите баланс. А на работе – уверенность в себе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева жезлов"

Разместите огня. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе продвигайтесь вперед.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж кубков"

Страсть сейчас ваше имя. В любви добавьте драйву. На работе проявите профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. На работе займитесь страстным сексом. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Император"

Нужно проявить мощь. В отношениях покажите, что вы – крица, а на работе – кремень.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Развитие – ключевое слово нынешнего дня. В отношениях требуется больше адекватности. А на работе – уверенности в себе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Попробуйте что-нибудь новое. В отношениях смело продвигайтесь вперед. На работе действуйте активнее.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка кубков"

Наполнитесь счастьем. У любви счастья будет много. На работе ищите единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Солнце"

Все будет хорошо. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе ситуация улучшится.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король мечей"

В отношениях придется защищать свои позиции. На работе действуйте активнее. Пусть над всем властвует разум.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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