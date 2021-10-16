Гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют мобилизовать внутренние силы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 октября 2021 рассказывает, что Близнецы работают на успех, а в Львов возможны новые вызовы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. Отношения стоит починить. На работе запланируйте дальнейшее развитие.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет трудно, но вы справитесь. В отношениях вас могут обидеть. На работе следует ожидать новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж пентаклей"

Вы достойно работаете на свой успех. В отношениях начните копить вместе. В сфере работы ищите более прибыльные варианты.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. В отношениях поймите, что вы хотите дальше. На работе действуйте активно.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка мечей"

Возможны новые вызовы. В отношениях старайтесь не ранить партнера. На работе возможны испытания.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В отношениях поймите, что вы хотите от них дальше. На работе начните новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди — победы. В отношениях ожидайте новых успехов, а в профессиональной сфере — достижений.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Иерофант"

Не забывайте о балансе. В отношениях уравновесит тело и разум. На работе в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В любви раскройте свой потенциал, а на работе смело двигайтесь вперед.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не обижайтесь слишком много. В отношениях у вас осталось еще немного любви. На работе вас могут обидеть.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект — вот ваше основное оружие. В отношениях старайтесь больше. На работе проявите профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Вернитесь в прошлое. Встретьтесь с друзьями. А в решении рабочих вызовов не забывайте о коллегах.

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