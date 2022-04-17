Гороскоп на 17 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 17 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают силу двигаться дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 апреля 2022 г. рассказывает, что Овнов наполнят силы, а Ракам следует достойно работать.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 апреля 2022 г. для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Силы наполняют вас. В отношениях пора расцветать. Попытайтесь наслаждаться выходными, забыв о работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В любви не следует делать больно своему партнеру или партнерше. В рабочих делах вам хватает энтузиазма.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите награду за вашу работу. В любви надейтесь на большее. На работе вы можете попросить премию.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях попробуйте решить ваши проблемы вместе. На работе продолжайте действовать в том же духе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Эта карта считается лучшей из карт Таро. В любви наслаждайтесь тем, что имеете. Попытайтесь достичь новых высот на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонии. В отношениях вы получите невероятное наслаждение. На работе следует найти единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева жезлов"

Используйте свой разум как оружие. В отношениях может быть больно. А на работе будут озвучивать старые образы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж мечей"

Действуйте активно. В отношениях будут возникать конфликты. На работе ждите новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Ожидайте новых испытаний. В отношениях начните экономить. На работе ищите новые финансовые начинания.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем сразу. В сосунках вдумчиво выбирайте что-нибудь одно. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет найти хороших коллег.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях ищите покоя. На работе отправляйтесь в отпуск.

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