Гороскоп на 17 августа 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять будущее.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 августа 2022 года рассказывает, что Тельцам следует искать новые возможности, а Близнецам – работать над своими целями.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Вам требуются новые победы. В отношениях добавьте огня. А на работе – старайтесь большего.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж пентаклей"
Ищите новые возможности для обогащения. В отношениях пройдите тест на финансовую грамотность. На работе – действуйте активно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка кубков"
Работайте над своими мечтами. В любви наслаждайтесь чувствами. На работе добавьте эмоции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Королева мечей"
Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях не будьте слишком холодны. Проявите интеллектуальную составляющую на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Колесница"
Двигайтесь вперед. В отношениях отправляйтесь куда-нибудь вместе. На работе возможны командировки.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка жезлов"
Найдите опору. В любви выйдите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице — найдите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Защищайте свои чувства. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе ищите друзей.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка кубков"
У любви найдите свой ресурс. В отношениях добавьте вдохновение. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Влюбленные"
Все будет хорошо. В любви добавьте счастье. На работе старайтесь партнерства.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Обретайте новые знания. В отношениях учите новому друг у друга. На работе просите о премии.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях помните о свете и тьме. На работе ждите сюрпризов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева кубков"
Проявите свои чувства. В любви придайте чувственности. На работе работайте достойно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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