Гороскоп на 17 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 февраля 2022 г. рассказывает, что Овнам стоит делать свой выбор мудро, а Тельцам стоит задуматься о религии.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 февраля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Правосудие"

Делайте свой выбор мудро. В отношениях взвесьте все моменты. А на работе ищите баланс.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день, чтобы задуматься о религии. В любви найдите веру в ваши отношения. В движении по карьерной лестнице найдите мудрого наставника.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка кубков"

Делайте паузы. В отношениях не отказывайтесь от того, что вам предлагают. На работе сделайте паузу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно экономить. В любви пройдите тест на финансовую способность. В решении рабочих вопросов ищите достойный вариант.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет больно. В отношениях вам могут разбить сердце. На работе остерегайтесь врагов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

Ищите умиротворение. В отношениях найдите золотую середину. А также отдохните сегодня от работы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева мечей"

Проявите интеллект. В любви не забывайте о вашем разуме. На работе следует добавить больше профессионализма.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви стремитесь достигнуть общей цели. В рабочих вопросах продемонстрируйте активность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе будьте осторожны.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на быту. В отношениях найдите цель для любви. На работе не устраивайте скандалы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Слушайте голос разума. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрой женщины. В движении по карьерной лестнице обращайте внимание на финансы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Император"

Найдите точку опоры. Действуйте осторожно в отношениях. В рабочих вопросах проявите характер.

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