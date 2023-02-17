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Гороскоп на 17 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3446
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 17 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 февраля 2023 года рассказывает, что Львам стоит открыть сердце, а Ракам может быть больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 февраля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Надо взять паузу. Устройте романтическое свидание с любимым. А на работе воспользуйтесь отгулом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях научитесь доверять друг другу. А в рабочих вопросах выясните, вас не обманывают.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Звезда"

Впереди положительные изменения. Идите вместе со второй половинкой к избранной цели. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Может быть больно. В любви может появиться неприятная правда. На работе остерегайтесь проблем.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте сердце. В любви прислушивайтесь к голосу сердца. В решении рабочих вызовов доверяйте интуиции.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. Не переворачивайте ваши отношения с ног на голову. В работе наступает нестабильный период.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Помните, что за все в этой жизни придется платить. В отношениях вспомните свои «грешки». А на работе не поддавайтесь на провокации.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Пора вспомнить прошлое и использовать его уроки. Что дали вам прошлые отношения? Как они оказывают влияние на нынешнюю работу?

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь проблем. В отношениях возможны потери. На работе проверьте все.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжеловато. В любви не наносите ран друг другу. В рабочих вопросах лучше затянуть пояса.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Учиться никогда не поздно. Посетите вместе какие-нибудь учебные курсы. На работе овладейте новыми навыками.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка кубков"

Пора наслаждаться. Сходите куда-нибудь со второй половинкой. А на работе устройте вечеринку.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
3446
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