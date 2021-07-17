Гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше узнать о своей душе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 июля 2021 рассказывает, что Девам стоит искать баланс, а у Весов возникнут проблемы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Проявите интеллектуальность. В отношениях важные разговоры обо всем. На работе начните накапливать энергию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. Развивайте отношения. В рабочих вопросах придумайте движение дальше.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет трудно. Стискивает зубы в отношениях. Действуйте осторожно на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на работе. В любви не устраивайте скандалов второй половинке. На работе переждите бурю.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева пентаклей"

Начните концентрировать средства. В отношениях следует экономить вместе. А на работе подумает над привлечением новых средств.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Император"

Ищите баланс. В отношениях проявите силу характера. В движении по карьерной лестнице убедитесь, что ваша позиция достаточно устойчивая.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Терять — это нормально. В любви возникнут новые проблемы, а на работе — новые вызовы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Все может разрушиться. Ожидайте краха отношений. А на работе ищите какой-то запасной вариант.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король пентаклей"

Прислушайтесь к советам мудрого мужа. В отношениях задуматься над общим будущим. На работе задумайтесь над началом нового проекту.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы сейчас — огонь. В отношениях проявите внутренний огонь. А в работе — активность.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз кубков"

Раскройте ваше сердце. В любви покажите себя. А на работе лишние эмоции только будут вам мешать.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка мечей"

Время отдохнуть. В отношениях сделайте небольшой перерыв. А на работе возьмите отпуск.

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