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Гороскоп на 17 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 17 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: pexels.com

Карты Таро подчеркивают важность особых моментов.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 марта 2023 г. рассказывает, что Овнам светят счастливые звезды, а Тельцам стоит проявить активность.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 марта 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях любите друг друга. На работе следует расслабиться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Только вперед. В отношениях проявите активность. В движении по карьерной лестнице – не останавливайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Сконцентрируйтесь. В любви выберите общую цель для движения. В работе следует определиться, что вы действительно хотите.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. В отношениях позвольте и партнеру или партнерше сделать что-нибудь. На работе – все в порядке.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Солнце"

Все налаживается. В отношениях наслаждайтесь теплыми чувствами. Действуйте активно на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Остерегайтесь измен. В любовных перипетиях вам могут поранить сердце. На работе попытайтесь не показывать свои чувства.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Вы сами делаете для себя трудности. В отношениях ждите новых вызовов, а на работе – новых проблем.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король жезлов"

Продемонстрируйте характер. В любви будет тяжело. А на работе следует продемонстрировать профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Впереди – новые возможности. Попробуйте что-нибудь новое в отношениях. В движении по карьерной лестнице ищите интересные варианты для развития.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы добились того, что хотели. В отношениях заботитесь друг о друге. А на работе попытайтесь осознать, зачем вам испытания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Время для перемен настало. В отношениях решите куда-нибудь вместе. А на работе вас ждут командировки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В отношениях двигайтесь вперед к общей цели. А на работе стоит позаботиться о запасном варианте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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