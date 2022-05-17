Гороскоп на 17 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 17 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 мая 2022 года рассказывает, что Львам стоит открыть сердце, а Ракам может быть больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Надо взять паузу. Устройте романтическое свидание с любимым. А на работе воспользуйтесь отгулом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Месяц"

Скрытое станет явным. В отношениях научитесь доверять друг другу. А в рабочих вопросах выясните, вас не обманывают.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Звезда"

Впереди – положительные изменения. Идите вместе со второй половинкой к избранной цели. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Может быть больно. В любви может появиться неприятная правда. На работе остерегайтесь проблем.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте сердце. В любви прислушивайтесь к голосу сердца. В решении рабочих вызовов доверяйте интуиции.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. Не переворачивайте ваши отношения с ног на голову. В работе наступает нестабильный период.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Помните, что за все в этой жизни придется платить. В отношениях вспомните свои «грешки». А на работе не поддавайтесь на провокации.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Фото: ТСН.ua

Пора вспомнить прошлое и использовать его уроки. Что дали вам прошлые отношения? Как они оказывают влияние на нынешнюю работу?

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь проблем. В отношениях возможны потери. На работе проверьте все.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжеловато. В любви не наносите ран друг другу. В рабочих вопросах лучше затянуть пояса.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Учиться никогда не поздно. Посетите вместе какие-нибудь учебные курсы. На работе овладейте новыми навыками.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка кубков"

Пора наслаждаться. Сходите куда-нибудь со второй половинкой. А на работе устройте вечеринку.

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