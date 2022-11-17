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Гороскоп на 17 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
394
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 17 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: Pexels

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 ноября 2022 года рассказывает, что Девам нужно больше работать, а Скорпионам – не увязнуть в прошлом.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 декабря 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Смело двигайтесь вперед. На работе – преуспевайте. В отношениях стремитесь искренности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день для заключения договоров. В отношениях стремитесь к доверию. А на работе найдите единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка кубков"

Придется от чего-то избавиться, чтобы двигаться дальше. На работе нужно отдохнуть. В отношениях нужно понять, что вы хотите дальше.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка мечей"

Надо успокоиться. В отношениях добавьте уют. А на работе отправляйтесь в длительный отпуск.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях нужно расслабиться. На работе ожидайте повышения.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. На работе вдохновляйтесь делом, которым вы поступаете. В любви добавьте страсти.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Перед вами открываются новые возможности, пора ими воспользоваться. В отношениях начните новый период. На работе задумайтесь над новым проектом.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращайся в прошлое, но не застревайте в нем. В отношениях стремитесь к развитию. На работе овладите новыми навыками и умениями.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь к новым победам. В отношениях стремитесь к победе. На работе действуйте активнее.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

Скрытое может стать очевидным. На работе опирайтесь на проблемы. В отношениях вам могут поступить больно.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз жезлов"

Добавьте энергию во все сферы вашей жизни. В отношениях смело двигайтесь вперед. На работе добавьте страсти к труду.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Перед вами открывается весь мир. В отношениях ждите чего-то большего. На работе действуйте с умом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
394
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