Гороскоп на 17 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 ноября 2022 года рассказывает, что Девам нужно больше работать, а Скорпионам – не увязнуть в прошлом.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 декабря 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Смело двигайтесь вперед. На работе – преуспевайте. В отношениях стремитесь искренности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день для заключения договоров. В отношениях стремитесь к доверию. А на работе найдите единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка кубков"

Придется от чего-то избавиться, чтобы двигаться дальше. На работе нужно отдохнуть. В отношениях нужно понять, что вы хотите дальше.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка мечей"

Надо успокоиться. В отношениях добавьте уют. А на работе отправляйтесь в длительный отпуск.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях нужно расслабиться. На работе ожидайте повышения.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. На работе вдохновляйтесь делом, которым вы поступаете. В любви добавьте страсти.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Перед вами открываются новые возможности, пора ими воспользоваться. В отношениях начните новый период. На работе задумайтесь над новым проектом.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращайся в прошлое, но не застревайте в нем. В отношениях стремитесь к развитию. На работе овладите новыми навыками и умениями.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь к новым победам. В отношениях стремитесь к победе. На работе действуйте активнее.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

Скрытое может стать очевидным. На работе опирайтесь на проблемы. В отношениях вам могут поступить больно.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз жезлов"

Добавьте энергию во все сферы вашей жизни. В отношениях смело двигайтесь вперед. На работе добавьте страсти к труду.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Перед вами открывается весь мир. В отношениях ждите чего-то большего. На работе действуйте с умом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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