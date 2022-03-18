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Гороскоп на 18 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

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Гороскоп на 18 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро помогают найти баланс в нашем бурном мире.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 марта 2022 года в полнолуние червя рассказывает, что Весам следует использовать свой ум как оружие, а Скорпионам — активно действовать.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

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Силы наполняют вас. В отношениях пора расцветать. Попытайтесь наслаждаться выходными, забыв о работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

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Смело двигайтесь вперед. В любви не следует делать больно своему партнеру или партнерше. В рабочих делах вам хватает энтузиазма.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

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Вы получите награду за вашу работу. В любви надейтесь на большее. На работе вы можете попросить премию.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

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Достойно работайте и получите результат. В отношениях попытайтесь решить ваши проблемы вместе. На работе продолжайте действовать в том же духе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

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Эта карта считается лучшей из карт Таро. В любви наслаждайтесь тем, что имеете. Попытайтесь достичь новых высот на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

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Ищите гармонии. В отношениях вы получите невероятное наслаждение. На работе следует найти единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева жезлов"

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Используйте свой разум как оружие. В отношениях может быть больно. А на работе будут озвучивать старые образы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж мечей"

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Действуйте активно. В отношениях будут возникать конфликты. На работе ждите новых вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

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Ожидайте новых испытаний. В отношениях начните экономить. На работе ищите новые финансовые начинания.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

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Не гонитесь за всем сразу. В сосунках вдумчиво выбирайте что-нибудь одно. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

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В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет найти хороших коллег.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка мечей"

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Нужно отдохнуть. В отношениях ищите покоя. На работе отправляйтесь в отпуск.

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