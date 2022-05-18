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Гороскоп на 18 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

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Гороскоп на 18 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро иногда помогают успокоиться.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 мая 2022 года рассказывает, что Водолиям светит Солнце, а у Близнецов сегодня все будет просто замечательно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Маг"

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Вам все по силам, просто отбросьте прокрастинацию. В отношениях ищите баланс. В рабочих вопросах найдите «золотую середину».

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

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Пора двигаться вперед. В любви овладейте новой сексуальной практикой. Сделайте что-нибудь новое для себя на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все просто здорово. Наслаждайтесь любовью. На работе вас будет преследовать успех.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Император"

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Хорошее время для заключения договоров. В отношениях выйдите на новый уровень. На работе позаботьтесь об официальном трудоустройстве.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Смерть"

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Впереди – перемены, но не стоит их бояться. В любви может быть больно, но эта боль вас очистит. В рабочих вопросах избегайте ошибок.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

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Ищите умиротворение. Добавьте гармонии в отношениях. Найдите то, что вас будет вдохновлять на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король пентаклей"

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Выберите, что для вас в жизни самое важное. В отношениях не обольщайтесь только на деньги. Умейте объяснить почему вы профессионал на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

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Вы – огонь. Проявите это и в любви, и в решении рабочих вопросов даже по выходным.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

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Крепко держите вожжи судьбы. В отношениях пройдите тестирование финансами. Выберите вариант финансовой работы.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка пентаклей"

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Вы добились немало. В отношениях станьте немного слабее. На работе прорывайтесь вперед.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Солнце"

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Хорошая карта. В любви вам усмехнутся небеса. Пора включить креативность на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

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Действуйте, не стойте на месте. В отношениях сделайте щедрый подарок партнеру. Увеличьте монетаризацию ваших соцсетей.

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