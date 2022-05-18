Гороскоп на 18 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 18 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро иногда помогают успокоиться.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 мая 2022 года рассказывает, что Водолиям светит Солнце, а у Близнецов сегодня все будет просто замечательно.



Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Маг"

Вам все по силам, просто отбросьте прокрастинацию. В отношениях ищите баланс. В рабочих вопросах найдите «золотую середину».

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Пора двигаться вперед. В любви овладейте новой сексуальной практикой. Сделайте что-нибудь новое для себя на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все просто здорово. Наслаждайтесь любовью. На работе вас будет преследовать успех.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Император"

Хорошее время для заключения договоров. В отношениях выйдите на новый уровень. На работе позаботьтесь об официальном трудоустройстве.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Смерть"

Впереди – перемены, но не стоит их бояться. В любви может быть больно, но эта боль вас очистит. В рабочих вопросах избегайте ошибок.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

Ищите умиротворение. Добавьте гармонии в отношениях. Найдите то, что вас будет вдохновлять на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король пентаклей"

Выберите, что для вас в жизни самое важное. В отношениях не обольщайтесь только на деньги. Умейте объяснить почему вы профессионал на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Вы – огонь. Проявите это и в любви, и в решении рабочих вопросов даже по выходным.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Крепко держите вожжи судьбы. В отношениях пройдите тестирование финансами. Выберите вариант финансовой работы.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. В отношениях станьте немного слабее. На работе прорывайтесь вперед.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Солнце"

Хорошая карта. В любви вам усмехнутся небеса. Пора включить креативность на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Действуйте, не стойте на месте. В отношениях сделайте щедрый подарок партнеру. Увеличьте монетаризацию ваших соцсетей.

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