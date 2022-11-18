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Гороскоп на 18 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Время на прочтение
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Гороскоп на 18 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро помогают овладеть своим путем.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 ноября 2022 года рассказывает, что у Близнецов будет нелегкий период, а Львам нужно расслабиться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Повешенный"

Не можете изменить ситуацию – измените отношение к ней. В отношениях ждите нелегкий период. Избегайте вызовов на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях защищайте свое сердце. На работе ожидается сложное время.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. На работе остерегайтесь врагов. А в отношениях не забывайте об испытаниях.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте искушений. На работе остерегайтесь коварных людей. А в отношениях подвергнитесь искушению.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Влюбленные"

Нужно расслабиться. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе ищите единомышленников.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях стремитесь к большему. А на работе опирайтесь на проблемы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях осторожность не помешает. На работе пора понять, что вы хотите на самом деле.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Сила"

Возвращайся в прошлое, но не застревайте в нем. В отношениях стремитесь к развитию. На работе овладите новыми навыками и умениями.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж мечей"

Защищайте свое. В отношениях отстаивайте свои позиции. На работе смело начинайте новый проект.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. На работе можно немного расслабиться. В отношениях проявите слабость.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

Наступил период для скопления. В отношениях нужно больше доверять партнеру или партнерше. На работе попытайтесь расслабиться.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Солнце"

Ситуация улучшается. На работе все наладится. В отношениях выбирайте достойного партнера или партнершу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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