Гороскоп на 18 октября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что следует делать в критических ситуациях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 ноября 2021 года рассказывает, что Близнецам нужно прислушиваться к своему сердцу, а Ракам — ожидают перемены.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король пентаклей"

Начните задумываться о поисках альтернативных источников финансирования. В рабочих вызовах следует развиваться. А в отношениях – экономить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж пентаклей"

Успех будет сопровождать вас. В отношениях смело отправляйтесь вперед. А на работе ждите незначительных проблем.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушивайтесь к своему сердцу. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума, а на работе – к сердцу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Смерть"

Вас ждут перемены. В отношениях все может кардинально измениться. На работе задумайтесь о запасном варианте.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король жезлов"

Добавьте энергии и энтузиазма. В любви займитесь безумным и страстным сексом. В рабочих вопросах не сдерживайте свои желания.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях работайте над развитием оба. На работе нужно больше проявлять инициативу.

Также читайте Луна без курса в ноябре 2021: чем опасный этот период и что нужно делать

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Вам поможет бережливость. В отношениях затяните пояса. На работе лучше взять отгул.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди возможны страдания. На работе избегайте критических моментов. В отношениях ждите испытаний.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Начните новый проект. В отношениях ждите сюрпризов. А на работе просите повышения.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях может быть больно. На работе продвигайте посильнее.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите единомышленников. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе подружитесь с коллегами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Звезда"

Разместите драйву. В отношениях найдите баланс. На работе поймите, что вы действительно хотите.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также таропрогноз на октябрь 2022 года.

Читайте также:

Как проявляют себя в отношениях представители разных знаков зодиака – Астрологический прогноз