Гороскоп на 19 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают надежду на лучшие времена.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 декабря 2022 года рассказывает, что Ракам следует остерегаться краж, а Девам – подвергнуться внутреннему огню.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 декабря 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях не сопротивляйтесь чувствам. А на работе ждите неожиданностей.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка кубков"
Разыщите старых друзей. Задумайтесь над прошлыми отношениями. В рабочих моментах найдите верных единомышленников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Пора упорно работать, в том числе и над отношениями. А в движении по карьерной лестнице только от вас зависит результат.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка мечей"
Остерегайтесь краж. В отношениях вас могут оскорбить. На работе позаботьтесь о защите своих интересов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Дурак"
Движение вперед возможно, но с определенными вызовами. Не бойтесь сделать первый шаг в отношениях. А на работе следует начать новый проект.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева жезлов"
Подвергнитесь внутреннему огню. В отношениях проявите страсть. На работе убедите всех, что вы профессионал.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Перед вами открываются новые перспективы. В любви отважьтесь на что-то новое. А на работе не бойтесь делать что-то неизведанное.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка кубков"
Возможны разочарования. В любви будет горько от потерь. На работе подождите с выводами других людей.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка мечей"
Надвигаются проблемы. В отношениях ждите новых вызовов. А на работе действуйте осторожно.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Дьявол"
Искушения заполняют вас. В любви решите, стоит им поддаться. А на работе лучше их избежать.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Месяц"
Скрытое вынырнет на поверхность. В отношениях не поддавайтесь на собственные комплексы. А на работе не бойтесь ничего.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Звезда"
Вам будет светить счастливая заря. В любовных похождениях все складывается лучше. А в движении по карьерной лестнице не делайте остановок.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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