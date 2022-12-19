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Гороскоп на 19 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
228
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 19 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро дают надежду на лучшие времена.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 декабря 2022 года рассказывает, что Ракам следует остерегаться краж, а Девам – подвергнуться внутреннему огню.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 декабря 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. В отношениях не сопротивляйтесь чувствам. А на работе ждите неожиданностей.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка кубков"

Разыщите старых друзей. Задумайтесь над прошлыми отношениями. В рабочих моментах найдите верных единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Пора упорно работать, в том числе и над отношениями. А в движении по карьерной лестнице только от вас зависит результат.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь краж. В отношениях вас могут оскорбить. На работе позаботьтесь о защите своих интересов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Дурак"

Движение вперед возможно, но с определенными вызовами. Не бойтесь сделать первый шаг в отношениях. А на работе следует начать новый проект.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Подвергнитесь внутреннему огню. В отношениях проявите страсть. На работе убедите всех, что вы профессионал.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Перед вами открываются новые перспективы. В любви отважьтесь на что-то новое. А на работе не бойтесь делать что-то неизведанное.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка кубков"

Возможны разочарования. В любви будет горько от потерь. На работе подождите с выводами других людей.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка мечей"

Надвигаются проблемы. В отношениях ждите новых вызовов. А на работе действуйте осторожно.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Дьявол"

Искушения заполняют вас. В любви решите, стоит им поддаться. А на работе лучше их избежать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Месяц"

Скрытое вынырнет на поверхность. В отношениях не поддавайтесь на собственные комплексы. А на работе не бойтесь ничего.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Звезда"

Вам будет светить счастливая заря. В любовных похождениях все складывается лучше. А в движении по карьерной лестнице не делайте остановок.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
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