Гороскоп на 19 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 19 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют найти силы, чтобы двигаться дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 марта 2022 года рассказывает, что у Водолеев – время перемен, а Рыбам стоит позаботиться о запасной варианте.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая заря. Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях любите друг друга. На работе следует расслабиться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Только вперед. В отношениях проявите активность. В движении по карьерной лестнице — не останавливайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Сконцентрируйтесь. В любви выберите общую цель для движения. В работе следует определиться, что вы действительно хотите.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. В отношениях позвольте и партнеру или партнерше сделать что-то. На работе – все в порядке.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Солнце"

Все налаживается. В отношениях наслаждайтесь теплыми чувствами. Действуйте активно на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Остерегайтесь измен. В любовных перипетиях вам могут поранить сердце. На работе попытайтесь не показывать свои чувства.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Вы сами делаете для себя трудности. В отношениях ждите новых вызовов, а на работе – новых проблем.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король жезлов"

Продемонстрируйте характер. В любви будет тяжело. А на работе следует продемонстрировать профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Впереди – новые возможности. Попробуйте что-нибудь новое в отношениях. В движении по карьерной лестнице ищите интересные варианты для развития.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Вы добились того, что хотели. В отношениях заботитесь друг о друге. А на работе попробуйте понять, зачем вам испытания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Время для перемен настало. В отношениях решите куда-нибудь вместе. А на работе вас ждут командировки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В отношениях двигайтесь вперед к общей цели. А на работе стоит позаботиться о запасном варианте.

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