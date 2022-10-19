Гороскоп на 19 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 ноября 2022 года рассказывает, что Овнам не стоит унывать по прошлому, а Близнецам следует достойно работать.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пять кубков"

Не унывайте по прошлому. Начните действовать в отношениях уже сегодня. На работе защищайте то, что вам дорого.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела должны улучшиться. В отношениях смело двигайтесь вперед. На работе приобретайте новые умения.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. На работе продвигайтесь по карьерной стремянке. На работе действуйте активнее.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не испытывайте себя. В отношениях ждите новых испытаний, а на работе – вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Повешенный"

Ожидайте перемен. В отношениях все перевернется с ног на голову. На работе сделайте запасной план.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка мечей"

Вашему сердцу могут сделать больно. В отношениях будьте осторожны. На работе опирайтесь на проблемы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать. Однако упорно отказываетесь действовать в отношениях. А на работе лучше переждать тяжелый период.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Дьявол"

В отношениях вас ждут соблазны. Только от вас зависит, стоит ли им поддаться. На работе найдите единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

В отношениях расслабьтесь. Окунитесь вместе в мир секса. На работе вам помогут завоевать новые вершины коллеги.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка кубков"

Начинается счастливый период. В отношениях наслаждайтесь тем, что есть. На работе смело реализуйте свой проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Вас переполняет счастье. В отношениях нужно больше ценить партнера. Избегайте вызовов на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. На работе начните действовать. В отношениях научитесь прощать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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