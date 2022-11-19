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Гороскоп на 19 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
853
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 19 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро позволяют овладеть собой больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 ноября 2022 года рассказывает, что Скорпионам пора прислушиваться к интуиции, а Козорогам следует помнить о последствиях своих действий.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Возможно, от чего-то придется избавиться, чтобы двигаться дальше. В отношениях работайте над будущим. На работе лучше переждать сложный период.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз кубков"

Вас переполняют эмоции. Поэтому самое время научиться с ними работать в отношениях. На работе эмоции будут только вам мешать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте сами себя в тупик. В отношениях возможен нелегкий период. Избегайте новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не нагружайте себя проблемами. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе лучше возьмите отгул.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к совету мудрого и старшего человека. На работе смело двигайтесь вперед. В любви пора расслабиться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего успеха. На работе вы задали себе достаточно высокую планку. В любви не следует закрывать свое сердце.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Сейчас отличный период для счастья. В отношениях ждите нового этапа развития. На работе действуйте активно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Верховная жрица"

Обратитесь к своему подсознанию. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. А на работе слушайте голос ума.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращайтесь к тому, что вам дорого. В отношениях раскройте свой потенциал. На работе ищите единомышленников.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о последствиях своих поступков. На работе вас ожидают новые вызовы, а в отношениях – новые испытания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Смело двигайтесь в вашем развитии. На работе отбивайтесь от противников. А в отношениях добавьте страсти.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях нужно расслабиться, а на работе – надеяться на лучшее.

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Дата публикации
Просмотры
853
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