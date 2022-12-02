Гороскоп на 2 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 декабря 2022 г. рассказывает, что Овнам следует работать над чувствами, а Близнецам — ожидать вызовов.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 декабря 2022 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж кубков"
Работайте над чувствами. В любви стремитесь к большему. На работе прислушивайтесь к своей интуиции.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева мечей"
Сконцентрируйтесь на интеллектуальном развитии. Ваши чувства могут оскорбить. В движении по карьерной лестнице защищайте свою позицию.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка мечей"
На быту не должно сконцентрироваться всю жизнь. В любви ждите вызовов. На работе вас ждут испытания.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Работайте над своим развитием. На работе действуйте активнее. А в отношениях задумайтесь, чего вы хотите от финансов и чувств.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Звезда"
Нужно достичь баланса. В отношениях найдите равновесие между чувствами и разумом. На работе все просто отлично.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка мечей"
Впереди будут испытания. Но вы со всем справитесь. В отношениях скрывайте ваши чувства. На работе избегайте проблем.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Работайте над отношениями. Не забывайте о друзьях. На работе найдите единомышленников.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз мечей"
Узнайте больше. В отношениях не стоит оскорблять партнера. На работе действуйте смело.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Башня"
Будут перемены. В отношениях задумайтесь как перезагрузить чувства. На работе позаботьтесь о запасном варианте.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз кубков"
Окунитесь в чувство. На работе следует прислушиваться к внутреннему голосу. В движении по карьерной лестнице надейтесь на поддержку друзей.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Иногда бывает грустно. В отношениях может быть больно. На работе работайте лучше.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. А на работе начните новый проект. В отношениях попробуйте что-нибудь новое.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.