Гороскоп на 2 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают важные ответы на вопросы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 марта 2022 года рассказывает, что Дев ожидают новые открытия, а Весам следует действовать активно.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева мечей"
Работайте над интеллектуальной составляющей. В отношениях не делайте больно второй половинке. Запланируйте дальнейшие действия на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Колесница"
Изменения связаны с движением. В отношениях отправляйтесь на маленькое путешествие. На работе вас ожидают командировки.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева пентаклей"
Пора задуматься о финансах. В любви пройдите тест по желанию денег. На работе следует подумать о собственном успехе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Сражения бывают напрасными. Не ссорьтесь в отношениях. На работе избегайте споров.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не тяните свои проблемы с собой. В отношениях может быть тяжело. На работе ждите новых вызовов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди – новые открытия. В любви попробуйте что-нибудь новое. А на работе задумайте новый проект.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз жезлов"
Действуйте активно. В отношениях разнообразьте секс. А на работе скоро покажите все, на что вы способны.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Королева жезлов"
Прислушайтесь к мудрым советам. В любви ждите приятных сюрпризов. В рабочих вопросах работайте над предстоящими победами.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Маг"
Вы способны на большее. В отношениях сбалансируйте ум и чувства. На работе ищите золотую середину.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но избегаете сделать первый шаг. В отношениях вы не хотите открыть глаза на то, что очевидно. На работе остерегайтесь врагов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Солнце"
Все складывается как нельзя лучше. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе предлагайте интересные идеи.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Хороший день для движения вперед. Планируйте свои действия в отношениях. На работе работайте лучше.
Читайте также:
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено
- Прямое движение Меркурия 2022: чем оно отличается от ретроградного и что нужно делать
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.