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Гороскоп на 2 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

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Гороскоп на 2 марта 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

ТСН.ua

Карты Таро дают важные ответы на вопросы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 марта 2022 года рассказывает, что Дев ожидают новые открытия, а Весам следует действовать активно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 марта 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

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Работайте над интеллектуальной составляющей. В отношениях не делайте больно второй половинке. Запланируйте дальнейшие действия на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

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Изменения связаны с движением. В отношениях отправляйтесь на маленькое путешествие. На работе вас ожидают командировки.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева пентаклей"

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Пора задуматься о финансах. В любви пройдите тест по желанию денег. На работе следует подумать о собственном успехе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

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Сражения бывают напрасными. Не ссорьтесь в отношениях. На работе избегайте споров.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка жезлов"

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Не тяните свои проблемы с собой. В отношениях может быть тяжело. На работе ждите новых вызовов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка жезлов"

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Впереди – новые открытия. В любви попробуйте что-нибудь новое. А на работе задумайте новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз жезлов"

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Действуйте активно. В отношениях разнообразьте секс. А на работе скоро покажите все, на что вы способны.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

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Прислушайтесь к мудрым советам. В любви ждите приятных сюрпризов. В рабочих вопросах работайте над предстоящими победами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Маг"

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Вы способны на большее. В отношениях сбалансируйте ум и чувства. На работе ищите золотую середину.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка мечей"

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Вы знаете, что делать, но избегаете сделать первый шаг. В отношениях вы не хотите открыть глаза на то, что очевидно. На работе остерегайтесь врагов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Солнце"

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Все складывается как нельзя лучше. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе предлагайте интересные идеи.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

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Хороший день для движения вперед. Планируйте свои действия в отношениях. На работе работайте лучше.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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