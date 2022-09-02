Гороскоп на 2 сентября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 сентября 2022 года рассказывает, что Рыбам нужно поработать со страхами, а у Овнов дела улучшатся.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Солнце"

Дела улучшаются. В любви наслаждайтесь счастливыми чувствами. На работе кайфуйте от отдыха.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Сконцентрируйтесь. Нужно меняться в отношениях. На работе ждите новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях позволяйте себе маленькие слабости. А на работе передохните.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях следует работать над будущим вместе. В движении по карьерной лестнице не стоит спешить.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Умеренность"

Ищите золотую середину. Уравновесьте чувства и эмоции. На работе не распыляйтесь на все и сразу.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Вспомните старых друзей. В любви не забывайте о дружбе. На работе приветствуйте коллег с праздниками.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка мечей"

Вас могут оскорбить. В отношениях спрячьте на немного ваши чувства. На работе могут появиться проблемы, позаботьтесь о тыле.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король жезлов"

Обтачивайте ваши эмоции. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе обдумайте ваше дальнейшее развитие.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте с эмоциями. В отношениях вам может помочь какая-нибудь женщина. На работе ищите верных друзей.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас может заполонить горечь обиды. У любви чувств остается очень и очень мало. В карьере – не время для новых достижений.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. Отношения складываются лучше. На работе отдых пойдет вам на пользу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка мечей"

Работайте со своими ужасами. В отношениях преодолейте комплексы. На работе запланируйте отдых.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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