Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять бессознательное.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 августа 2021 рассказывает, что дела улучшатся в Близнецов, а Скорпионам нужно больше огня.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Достойно работайте и получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. На работе не бойтесь браться за что-то новое.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Действуйте достойно. В отношениях ваша работа даст плоды. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. Наслаждайтесь любовью. На работе ищите прибыльный проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте изменения. В отношениях все может кардинально измениться. Подвергайте жару на работе, потому что впереди — что-то новое.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Маг"

Уравновесит свои светлые и темные стороны. В любви ищите баланс между страстью и невинностью. На работе старайтесь гармонии между разумом и желаниями сердца.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка кубков"

По рутинными делами не забывайте отдыхать. В отношениях устройте романтический ужин. А на работе лучше взять отгул.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Умеренность"

НЕ переливайте из пустого в порожнее. Найдите точку опоры в отношениях. На работе не бойтесь делать первый шаг.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж жезлов"

Покажите больше огня. Добавьте страсти в отношениях. На работе вас ждут новые вызовы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Королева кубков"

Не бойтесь показывать эмоции. В отношениях прислушайтесь к совету мудрой женщины. Слушайте интуицию на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Повешенный"

Все может перевернуться с ног на голову. В отношениях может быть больно. Пока воздержитесь от изменений на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В отношениях не стоит ссориться. Храните баланс на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Будет больно, потому что вы не решаетесь на изменения. В любви спрячьте ваше сердце. На работе вас ждут новые вызовы.

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