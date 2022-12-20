Гороскоп на 20 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о причинах своих поступков.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 декабря 2022 г. рассказывает, что Скорпионам нужно искать баланс, а Близнецам можно раствориться в чувствах.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 декабря 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Отшельник"
Пора погрузиться в аскезу. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул на этот день.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз жезлов"
Проявите свой огонь. В любви продемонстрируйте фантазию, а в движении по карьерной лестнице стоит быть активной.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз кубков"
Растворитесь в чувствах. Наслаждайтесь отношениями. А на работе лучше могут вам только помешать.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка мечей"
Ищите покой. В отношениях попробуйте расслабиться. На работе найдите место для релакса в течение дня.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Императрица"
Ваша деятельность принесет плоды. В отношениях следует перейти на новый уровень. А на работе лучше юридически узаконить отношения.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ожидайте награду. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе можно просить о премии.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь и не сдерживайте себя. В отношениях не раните своим сарказмом партнера. А на работе придется прорубать себе дорогу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Маг"
Ищите баланс. В отношениях найдите золотую середину. На работе овладейте новыми навыками.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка кубков"
Следует праздновать даже маленькие победы. В отношениях вспомните, когда вы последний раз были на свидании.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Смерть"
Время перемен наступило. В отношениях ждите финиша. На работе начинайте искать другие варианты работы.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восемь пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. В отношениях ожидайте улучшения. А на работе – вознаграждения за свой труд.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж жезлов"
Зажигайте человеческие сердца. В отношениях старайтесь чего-нибудь нового. А на работе начните новый проект.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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