Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают сконцентрироваться на происходящем.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 декабря 2021 года рассказывает, что Ракам нужно отдохнуть, а Львам – не создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не нагружайте себя сверх меры. В отношениях пора отдохнуть. А на работе не придумывайте себе дополнительные нагрузки.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

Все меняется. В отношениях все перевернется с ног на голову. А на работе лучше воздержаться от резких движений.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка мечей"

Будьте осторожны, когда вас постараются обмануть. В отношениях вас могут оскорбить. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вашему сердцу сейчас нужно отдохнуть. В отношениях защищайте свои чувства, а на работе – эмоции.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте сами себе проблем. В отношениях стоит немного расслабиться. На работе ждите новых проблем.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. На работе положите начало новому проекту. А в отношениях подайте руку партнеру или партнерше.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая заря. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе мудро приступите к новому периоду.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Осторожно возвращайтесь к прошлому. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе работайте над отношениями с единомышленниками.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте победы. В любви вы будете доминировать. На работе попробуйте что-нибудь новое и неожиданное.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

Помните о последствиях своих поступков. На работе вас ожидают новые вызовы, а в отношениях – новые испытания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Пора двигаться вперед. В отношениях отправляйтесь на романтическое свидание. А на работе ждите командировки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева мечей"

Ваше оружие – это разум. Удобно используйте его на работе. В отношениях не делайте больно второй половинке.

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