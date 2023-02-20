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Гороскоп на 20 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
890
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 20 февраля 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро показывают новые возможности.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 февраля 2023 года рассказывает, что Рыбам следует продемонстрировать профессионализм, а у Львова все может измениться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 февраля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король жезлов"

Вы – огонь. Продемонстрируйте его в отношениях. На работе зарядите всех своей энергией.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж пентаклей"

Задумайтесь о благосостоянии. В любовных отношениях пройдите проверку на алчность денег. А движении по карьерной лестнице ищите финансово привлекательный вариант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любовных перипетиях следует расслабиться. На работе ищите отзывчивых коллег, которые всегда придут на помощь.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. В отношениях следует поехать в романтическое путешествие. А на работе лучше возьмите отгул и отдохните.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В любви все может перевернуться с ног на работу. В рабочих вызовах позаботьтесь о запасном варианте.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Осторожно вспомните прошлое. В отношениях пора обратиться к старым друзьям. А на работе ищите верных товарищей.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Вы получите то, чего заслуживаете. В отношениях сейчас следует поддерживать друг друга. На работе стоит ожидать премию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь боли. В отношениях вам могут разбить сердце, а в рабочих вопросах – обмануть.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед и вперед. В отношениях двигайтесь к новым вершинам. На работе защищайте свои права и территории.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди – кошмары. Осознайте вашу роль в отношениях и измените ее. На работе лучше переждать тяжелый и напряженный период.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не делайте быт главным в вашей жизни. В отношениях не устраивайте скандалы. На работе возможны новые вызовы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Император"

Запаситесь терпением. В отношениях проявите характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Просмотры
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