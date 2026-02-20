Гороскоп на 20 февраля: что карты Ленорман подсказывают в деньгах, работе и отношениях

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Ленорман на 20 февраля советуют в этот день не торопиться с выводами. Многое будет решаться через информацию, договоренности и внимательность к деталям. Практический подход поможет избежать ошибок.

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Медведь

В этот день актуальны вопросы денег или ответственности. Возможен серьезный разговор.

Телец — Клевер

Небольшой шанс может принести пользу. Следует воспользоваться моментом.

Близнецы — Письмо

Новость или документ повлияют на дальнейшие шаги.

Рак — Дом

Фокус на стабильности и личных делах. Лучше избегать рисков.

Лев — Всадник

Возможно быстрое событие или предложение.

Дева — Книга

Часть информации будет скрыта. Лучше не раскрывать все планы.

Весы — Перстень

Договоренность или обязательство будут иметь значение.

Скорпион — Гора

Возможна задержка по делам. Не стоит давить на ситуацию.

Стрелец — Корабль

Мнения об изменении направления или новом проекте.

Козорог — Якорь

Стабильность в работе. День подходит для закрепления результатов.

Водолей — Звезды

Планы на будущее становятся более четкими.

Рыбы — Сердце

Эмоциональные темы выходят на первый план. Важен искренний разговор.

20 февраля станет днем практических решений и новостей. Больше пользы принесет внимательность к финансам и договоренностям.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.