Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять, чего мы хотим на самом деле.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 июля 2021 рассказывает, что Ракам следует остерегаться краж, а Девам — поддаться внутреннем огня.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях не опирайтесь чувством. А на работе ожидайте неожиданностей.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка кубков"
Разыщите старых друзей. Задумайтесь над прошлыми отношениями. В рабочих моментах найдите верных единомышленников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Время настойчиво работать, в частности — и над отношениями. А в движении по карьерной лестнице только от вас зависит результат.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка мечей"
Остерегайтесь краж. В отношениях вас могут обидеть. На работе позаботьтесь о защите собственных интересов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Дурак"
Движение вперед возможно, но с определенными вызовами. Не бойтесь сделать первый шаг в отношениях. А на работе стоит начать новый проект.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева жезлов"
Поддавайтесь внутреннем огня. В отношениях проявите страсть. На работе убедите всех, что вы профессионал.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Перед вами открываются новые перспективы. В любви попробуйте что-то новое. А на работе не бойтесь делать что-то неизведанное.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка кубков"
Возможны разочарования. В любви будет горько от потерь. На работе подождите с выводами о других людях.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка мечей"
Надвигающихся проблемах. В отношениях ожидайте новых вызовов. А на работе действуйте осторожно.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Дьявол"
Искушения заполняют вас. В любви решите, стоит ли им поддаться. А на работе лучше их избежать.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Луна"
Скрытое вынырнет на поверхность. В отношениях не поддавайтесь на собственные комплексы. А на работе не бойтесь ничего.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Звезда"
Вам будет светить счастливая звезда. В любовных приключениях все складывается как нельзя лучше. А в движении по карьерной лестнице не совершайте остановок.
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