Гороскоп на 20 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 марта 2023 года рассказывает, что Девам следует искать баланс, а Ракам следует ожидать перемен.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 марта 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Продумайте свои действия на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Маг"

Ищите баланс. В любви стремитесь к идеалу. На работе найдите единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка кубков"

Время от времени устраивайте маленькие праздники. Наслаждайтесь пребыванием с партнером или партнершей. А на работе нужна небольшая гулянка.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В любви возможны кардинальные перемены. Позаботьтесь о записном варианте на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В отношениях попробуйте работать вместе во благо вашей пары. А на работе пора проявить профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Император"

Ищите баланс. В отношениях проявите силу характера. В движении по карьерной лестнице убедитесь, что ваша позиция достаточно устойчива.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте немного огня. В любви попробуйте что-нибудь креативное. А на работе пора начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях проверьте партнера или партнершу на жажду средств. В работе выбирайте финансово выгодный вариант.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Умеренность"

Найдите "золотую середину". В отношениях не обижайтесь на партнера или партнершу. Ищите баланс на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте сердце широко. В любви прислушивайтесь к голосу сердца, а в отношениях – к внутреннему голосу.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Повешенный"

Измените свой взор на ситуацию. В отношениях все может перевернуться с ног на голову. А в рабочих вопросах ищите альтернативные мнения.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о своих поступках. В любви возможна расплата за ваши поступки. А на работе остерегайтесь врагов.

Также читайте Астролог предупредила украинцев о ряде опасностей до конца марта: в какие даты

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

Читайте также:

Личный новый год: астрологический прогноз для Владимира Зеленского