Гороскоп на 20 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 20 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают определенную опору в бурной жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 мая 2022 рассказывает, что Стрельцам стоит быть впереди, а Ракам не стоит ставить под удар отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Проведите этот день в раздумьях. Поймите для чего вам эти отношения и овладейте своими чувствами на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте внутренним ощущениям. Прислушайтесь к голосу сердца в любви. Не исключайте интуицию в решении рабочих вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз жезлов"

Вовсю двигайтесь вперед. В отношениях выбирайте сильных партнеров. Что касается работы, то пора проявить активность.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Время для потерь пришло. Не ставьте под удар ваши отношения. В решении рабочих вопросов будет чувство горечи утраты.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Проверьте ваши действия не напрасны. В отношениях не стоит закапывать в землю то, что есть. В движении по карьерной лестнице выберите одну, но важную цель.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Позаботьтесь о крепком фундаменте, потому что приближаются изменения. Избегайте проблем на работе и в отношениях, чтобы все не развалилось.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение. В отношениях ждите приятного сюрприза. А на работе работайте достойно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не напоритесь на рифы проблем. В любви обходите ссоры, а на работе – кризисные моменты.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Быть впереди всех вам подходит. Будьте активнее в отношениях. А в решении рабочих вопросов продемонстрируйте, что вы – огонь.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора накапливать финансы. Соберитесь вместе в отношениях. Выберите подходящий вариант работы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди открываются новейшие пути. Выберите приоритеты в отношениях. А на работе возьмитесь за новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Смотрите, чтобы ваша борьба не была напрасной. В отношениях не провоцируйте ссору, а в рабочих вопросах избегайте конфликтов.

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева