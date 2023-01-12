Гороскоп на 2023 год для Овнов по картам Таро

Карты Таро – это подсказки вселенной, появившиеся несколько сотен лет назад. За это время человечество изменило свое отношение к Таро – от сатанинского орудия до вспомогательного инструмента психолога в качестве метафорических карт. Узнайте больше о своей судьбе в 2023 году по гороскопу для Овнов по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта Таро 2023 года для Овнов «Колесо Фортуны»

В сфере любви и отношений 2023 ознаменуется изменениями циклов и ощущением того, что вам помогает судьба. Но учтите, что на картах Таро нет ничего до конца определенного. Карты Таро – это лишь прогноз, а с кем быть и как поступить в той или иной ситуации, решаете именно вы. Также карты считают, что 2023 год для Овнов будет полон решающих моментов в любовных отношениях.

Также представителей огненного знака будет ждать удача, поэтому не стоит сомневаться в своих силах на любовной ныне. Смело действуйте и не бойтесь сделать первый шаг. В этом году удача вам. Ожидайте неожиданных событий и доверяйте себе и грядущему. Ваша судьба – целиком в ваших руках.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта Таро 2023 года для Овнов «Девятка кубков»

Это довольно положительная карта, которая прежде всего говорит об исполнении ваших желаний, поэтому Овнам в 2023 году следует быть очень настойчивыми в сфере работы и карьеры. В то же время эта карта Таро говорит и о возможности удовольствия от работы. Основ одновременно ждет успех и большие достижения.

Но такое пророчество от карт Таро не означает, что следует сидеть и сложить руки, ожидая положительных сдвигов в вашей жизни. Именно вы – создатель своего счастья, поэтому – не откладывайте ничего на странный период «после» праздников, а уже, засучив рукава, начинайте работать над собственным развитием и заложить кирпичи позитива для Овнов в 2023 году.

2023 год ознаменуется хорошим признанием ваших действий, вы должны доказать всем, что недаром Овны – первый астрологический знак. Не сомневайтесь в собственных силах, не уставайте от бесконечной беготни и только вперед.

Прогноз Таро на финансы

Карта Таро 2023 года для Овнов «Рыцарь жезлов»

Что поможет Овнам зарабатывать больше в 2023 году? Конечно, их мятежная энергия, с которой так иногда трудно справиться. Для того чтобы получать больше, а, иногда и противостоять самодурству руководства, вам понадобится все мужество, присущее Овнам. Не забудьте воспользоваться и той безумной привлекательностью, которую космос дарит представителям этого знака зодиака, так вы сможете склонить на свою сторону больше людей.

То, что является собственной сущностью Овнов — бунтарство и воспалительный характер не будет мешать получать больше финансов, а будет способствовать увеличению капитала. Просто подумайте, в какую авантюру стремится попасть ваша энергичная душа. Не стоит забывать и о свободолюбии Овнов, которое тоже поможет им получить в этом году больше денег. Поэтому смело отправляйтесь навстречу новым приключениям, они уже заждались вас.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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