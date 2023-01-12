Гороскоп на 2023 год для Весов по картам Таро

Карты Таро уже традиционно ассоциируются с гаданием. Но точно неизвестно с тех пор, как они стали использовать не только для игры, но и предсказание будущего. Однако первые зафиксированные намеки на соотношение карт и человеческих судеб относятся вплоть до XVI века.

Предлагаем вам узнать больше о том, что же возможно ожидает Весы в 2023 году с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта Таро 2023 года для Весов «Рыцарь кубков»

Фото: ТСН.ua

Эта карта Таро говорит об идеализме, привлекательности. Это Таро свидетельствует о позитиве в отношениях и их развитии. Эту карту можно охарактеризовать именно как того самого «принца на белом коне». Также эта карта Таро советует быть в отношениях и любви грациозными, тактичными, дипломатическими.

Не стоит сконцентрироваться на разочарованиях в любви. Однако будьте внимательны, если ваш партнер или партнерша станут капризными и суетливыми. Научитесь бороться с истериками других и избегайте конфликтов. Таковы советы карт Таро для Весов на 2023 год.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта Таро 2023 для Весов «Умеренность»

Эта карта говорит о том, что добиться успеха в сфере работы и карьеры Весы в 2023 году могут с помощью баланса и терпения. Именно спокойствие и умиротворение помогут вам лучше работать в этом году. Ищите гармонии в своих действиях. А преемником шагом в движении по карьерной лестнице должна стать безмятежность, которая в то же время должна не граничить с безответственностью.

Что точно не будет вам помогать – это неуравновешенность, избыток эмоций, бросание в крайности, опрометчивость и торопливость. Потому ищите баланс и будет вам счастье.

Прогноз Таро на финансы

Карта Таро 2023 года для Весов «Паж кубков»

Фото: ТСН.ua

Эта карта говорит, что идеализм и приветствие в облаках не помогут вам заработать значительные средства в 2023 году. Излишняя чувствительность и наивность будут только мешать вашему продвижению. Сейчас вы питаете своего внутреннего ребенка, а потому мечтательство не способствует практическому взгляду на вещи.

Ваша эмоциональная уязвимость и незрелость может сыграть с вами злую шутку, а эскапизм от реальности делу не поможет. Позаботьтесь о прочном фундаменте для развития вашего собственного дела и продвижения ваших идей и реализации их в реальную жизнь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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