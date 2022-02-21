Гороскоп на 21 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 21 февраля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают узнать, что мы хотим.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 февраля 2022 рассказывает, что Рыбам следует продемонстрировать профессионализм, а у Львов все может измениться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 февраля 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король жезлов"

Вы – огонь. Продемонстрируйте его в отношениях. На работе зарядите всех своей энергией.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж пентаклей"

Задумайтесь над благополучием. В любовных отношениях пройдите проверку на алчность денег. А движении по карьерной лестнице ищите финансово привлекательный вариант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любовных перипетиях следует расслабиться. На работе ищите отзывчивых коллег, которые всегда придут на помощь.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. В отношениях следует поехать в романтическое путешествие. А на работе лучше возьмите отгул и отдохните.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В любви все может перевернуться с ног на работу. В рабочих вызовах позаботьтесь о запасном варианте.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Осторожно вспомните прошлое. В отношениях пора обратиться к старым друзьям. А на работе ищите верных товарищей.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Вы получите то, чего заслуживаете. В отношениях сейчас следует поддерживать друг друга. На работе стоит ожидать премию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь боли. В отношениях вам могут разбить сердце, а в рабочих вопросах – обмануть.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед и вперед. В отношениях двигайтесь к новым вершинам. На работе защищайте свои права и территории.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди – кошмары. Осознайте вашу роль в отношениях и измените ее. На работе лучше переждать тяжелый и напряженный период.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не делайте быт главным в вашей жизни. В отношениях не устраивайте скандалы. На работе возможны новые вызовы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Император"

Запаситесь терпением. В отношениях проявите характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.

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