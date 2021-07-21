Гороскоп на 21 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро отвечают, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 июля 2021 рассказывает, что Стрельцов ожидают приятные сюрпризы, а Козорог стоит быть активнее.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Соберите всю силу вместе и действуйте. В отношениях проявите характер. В рабочих моментах стремитесь к большему.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Возможны разочарования. В отношениях будет больно. А на работе остерегайтесь недругов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Изменения продолжаются. В любви земля может выскользнуть у вас из-под ног. А на работе изменения будут системными.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король пентаклей"
Найдите точку опоры. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого человека. А в движении по карьерной лестнице ищите финансово приемлемый вариант.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз жезлов"
Продемонстрируйте вашу внутреннюю энергию. В отношениях время попробовать что-то новое. А на работе проявите лидерские качества.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз кубков"
Отдайтесь чувствам. Окунитесь с головой в отношения. А в движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к голосу сердца.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно взять перерыв. В отношениях немного отдохните друг от друга. А на работе возьмите отгул или отправляйтесь в отпуск.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Императрица"
Карта свидетельствует о росте и развитии. Любовь принесет плоды. А движение по карьерной лестнице возможен, если будет вдохновение.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вы получите награду за свои действия. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. А на работе — требуйте дополнительного заработка.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Мчитесь на всех парах. В отношениях не пораньте свои словам вторую половинку. А на работе действуйте активно.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Маг"
Проявите скрытую в вас силу. Покажите, на что вы способны в отношениях. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к интуиции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка кубков"
Вознаграждайте себя за труд. В отношениях сходите на свидание. А на работе выберитесь на пикник.
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