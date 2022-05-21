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Гороскоп на 21 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

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Гороскоп на 21 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 мая 2022 года рассказывает, что Львам может быть больно, а Овнам следует проявить свою страсть.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 мая 2021 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня «Королева кубков»

©

Проявите свою страсть. В отношениях добавьте жажды. В работе проявите сильнейший характер.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня «Повешенный»

©

Все меняется. В любви ждите потрясения. В решении рабочих вопросов измените взгляд на обыденные вещи.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня «Страшный суд»

©

За свои поступки придется отвечать. В любви вас будут судить за ваше поведение. А на работе проверьте юридические моменты.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня «Шестерка кубков»

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Повернитесь лицом к прошлому. Вспомните существование старых друзей. Следует улучшить отношения с коллегами.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня «Семерка мечей»

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Может быть больно. Сопротивляйтесь боли в отношениях. Действуйте благоразумно на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня «Тройка пентаклей»

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Скоро вы получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ждите приятных сюрпризов. Разместите креативности на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня «Тройка кубков»

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Найдите время для празднования. В отношениях устройте небольшой праздник. А на работе следует праздновать успехи.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня «Императрица»

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Пора собирать щедрые плоды судьбы. В любви ждите результата. А проект, который вы реализуете на работе, будет успешным.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня «Туз мечей»

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Следует быть активным. В отношениях проявите силу, а на работе – характер.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня «Справедливость»

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Пора взвесить свои поступки. В любви проявите инициативу, а на работе успокойте ссоры с коллегами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня «Четверка пентаклей»

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Нужно экономить. В отношениях пора задуматься о будущем. На работе требуйте большего жалованья.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня «Дурак»

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Впереди – новый путь. В любви следует изменить вектор движения, а на работе смело беритесь на новое дело.

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