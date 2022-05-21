Гороскоп на 21 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 мая 2022 года рассказывает, что Львам может быть больно, а Овнам следует проявить свою страсть.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 мая 2021 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня «Королева кубков»
Проявите свою страсть. В отношениях добавьте жажды. В работе проявите сильнейший характер.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня «Повешенный»
Все меняется. В любви ждите потрясения. В решении рабочих вопросов измените взгляд на обыденные вещи.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня «Страшный суд»
За свои поступки придется отвечать. В любви вас будут судить за ваше поведение. А на работе проверьте юридические моменты.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня «Шестерка кубков»
Повернитесь лицом к прошлому. Вспомните существование старых друзей. Следует улучшить отношения с коллегами.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня «Семерка мечей»
Может быть больно. Сопротивляйтесь боли в отношениях. Действуйте благоразумно на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня «Тройка пентаклей»
Скоро вы получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ждите приятных сюрпризов. Разместите креативности на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня «Тройка кубков»
Найдите время для празднования. В отношениях устройте небольшой праздник. А на работе следует праздновать успехи.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня «Императрица»
Пора собирать щедрые плоды судьбы. В любви ждите результата. А проект, который вы реализуете на работе, будет успешным.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня «Туз мечей»
Следует быть активным. В отношениях проявите силу, а на работе – характер.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня «Справедливость»
Пора взвесить свои поступки. В любви проявите инициативу, а на работе успокойте ссоры с коллегами.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня «Четверка пентаклей»
Нужно экономить. В отношениях пора задуматься о будущем. На работе требуйте большего жалованья.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня «Дурак»
Впереди – новый путь. В любви следует изменить вектор движения, а на работе смело беритесь на новое дело.