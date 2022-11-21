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Гороскоп на 21 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
412
Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 21 ноября 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро подчеркивают наши положительные стороны и показывают отрицательные.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 ноября 2022 года рассказывает, что Рыбам нужно искать баланс, а Стрельцам – добавить страсти.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Ситуация в вашей жизни улучшается. В отношениях добавьте доверия. На работе обдумайте план дальнейших действий.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка кубков"

Доверяйте прошлому, однако смотрите в будущее. На работе найдите достойных единомышленников. А в любви не забывайте о дружбе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – очередные победы. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе смело двигайтесь вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Луна"

Работайте со своими комплексами. На работе избегайте своих страхов. На работе посмотрите в глаза испытанием.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. В отношениях ждите перемен. На работе избегайте сотрудничества с врагами.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева мечей"

Ум – вот ваше основное оружие. Смело им пользуйтесь. На работе пробирайте себе дорогу своими знаниями.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях поразмышляйте над их последствиями. На работе задумайтесь о запасном варианте.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Вам везет. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе запланируйте новый проект.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз жезлов"

Добавьте страсти во все сферы жизни. На работе не стесняйтесь проявлять энергичность. В отношениях пора заняться страстным сексом.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди – что-то новое и неизведанное. На работе не бойтесь делать первый шаг. В любви не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева кубков"

Пора разобраться с собственными эмоциями. В отношениях следует обсудить ситуацию, сложившуюся с партнером или партнершей. На работе ищите верных коллег.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Сила"

Ищите баланс и гармонию. В отношениях выходите на новый уровень. А на работе положите начало новому.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
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