Гороскоп на 22 декабря 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше в критические моменты.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 декабря 2022 года рассказывает, что Львам следует работать головой, а Козорогам не стоит обижаться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 декабря 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отважитесь на нечто большее. На работе попробуйте что-нибудь новое.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас могут разочаровать поступки некоторых людей. В отношениях вам станет себя жалко. В движении по карьерной лестнице лучше отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз кубков"
Вас переполняют эмоции. В отношениях наслаждайтесь чувствами. На работе пора отдохнуть.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Все может быть уничтожено до основания. В отношениях попробуйте все строить на новом фундаменте. В карьере следует сконцентрироваться на чем-то новом.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз мечей"
Работайте головой. В отношениях вас ожидают новые испытания, а на работе – новые вызовы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Не забывайте о старых друзьях. В любви помните о дружбе. На работе ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях добавьте драйву. А на работе – энергичности.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдыхать от времени. В любви сделайте паузу. А на работе следует взять отгул.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка кубков"
Определитесь, что вы хотите дальше. В отношениях не гонитесь за всем сразу. На работе выберите одно направление.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Не обижайтесь слишком много. В отношениях у вас осталось еще немного любви. На работе вас могут оскорбить.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева пентаклей"
Стремитесь к накоплению финансов. В любви пройдите проверку деньгами. На работе начните новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Стремитесь к чему-то новому. В отношениях открывайте новые горизонты. А на работе не останавливайтесь на достигнутом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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