Гороскоп на 22 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять наши ожидания.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 июля 2021 рассказывает, что дела Львов улучшаются, а Весам не стоит скрывать эмоций.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка кубков"
Найдите время, чтобы расслабиться. Отправляйтесь на свидание с любимым или любимой. На работе иногда стоит делать передышку.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте изменений. В отношениях возможен крах чувств. На работе остерегайтесь новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Тщательно работайте и получите результат. Над отношениями тоже стоит работать. А в рабочих вопросах проявите профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж жезлов"
Покажите ваш огонь. В отношениях прокатитесь куда-то вместе. В движении по карьерной лестнице НЕ сдерживайтесь.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз пентаклей"
Ваши дела непременно улучшатся. В любви наслаждайтесь чувствами. А на работе дела пойдут вверх.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Умеренность"
Не стоит переливать из пустого в порожнее. В отношениях следует искать баланс, а на работе — «золотую середину».
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева кубков"
Не скрывайте эмоций. В любви и в движении по карьерной лестнице стоит непременно прислушиваться к советам мудрой женщины.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Повешенный"
Ситуация меняется. В любви измените отношение к партнеру или партнерше. При решении рабочих вопросов ожидайте изменения.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Страшный суд"
Чтобы вы не делали — помните, что за ваши действия придется расплачиваться рано или поздно. Будьте внимательны во всех сферах жизни.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Сила"
Проявите силу. В отношениях продемонстрируйте характер. А на работе покажите, что вы можете сделать в своей сфере.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди — новые возможности. В любви двигайтесь вперед. А на работе начните новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хороший день для заключения договоров. Отношения могут выйти на новый уровень. А на работе время действовать активно.
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