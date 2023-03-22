Гороскоп на 22 марта 2023 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 марта 2023 года рассказывает, что у Близнецов все может измениться, а Львам следует раскрыть свое сердце.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 марта 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не дайте быту затмить ваше счастье. В отношениях лучше все обсуждать. А на работе остерегайтесь происков.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ваша деятельность будет вознаграждена. Для счастья нужны только двое. Спасибо помощникам на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Всё может измениться. Остерегайтесь проблем в отношениях. Позаботьтесь о прочном фундаменте на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король мечей"
Доверяйте своему разуму. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. А на работе улучшите отношения с шефом.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте свое сердце. Доверьтесь партнеру. Ожидайте сюрпризов на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Счастье наполняет вас. Наслаждайтесь отношениями. На работе дела улучшатся.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Умеренность"
Не стоит переливать из пустого в пустое. В любви следует найти баланс. Выберите подходящую позицию на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Колесница"
Пора отправляться в путь. Выберите направление для романтического путешествия. На работе возможны командировки.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Сила"
Освойте себя. В отношениях проявите силу. Ищите баланс на работе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. Нужно найти точку опоры в отношениях. В движении по карьерной лестнице ожидайте перемен.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева жезлов"
Пора продемонстрировать страсть. В отношениях добавьте огня. Покажите свою амбициозность на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Перед вами открывается весь мир. В любви станьте единомышленниками. Действуйте активно на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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